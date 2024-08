Coral UFCSPA apresenta Caminhos Brasileiros, espetáculo em homenagem às regiões do país

O Coral UFCSPA volta ao palco com novo espetáculo nesta quinta-feira (29) às 20h, no Salão Nobre da UFCSPA (av. Sarmento Leite, 245). Caminhos Brasileiros, com regência de Marcelo Rabello dos Santos, percorrerá a musicalidade das cinco regiões do país, trazendo histórias e referências da cultura popular. A entrada é gratuita, mas o Coral convida o público a trazer doações de produtos de higiene e limpeza ou livros que serão destinados à biblioteca comunitária da Alvo Associação Cultural, com sede no Vida Centro Humanístico, no bairro Rubem Berta.



As canções falam do Nordeste, com Anunciação (1983); do Norte, com Balanço do Açaí (2019); do Centro-Oeste, com Tocando em Frente (1990); do Sudeste, com Águas de Março (1972) e do Sul, com Clave de Lua (1987), entre outras músicas. As chuvas que deixaram o Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública também tiveram efeito sobre o trabalho do grupo, que precisou interromper os ensaios. O concerto estava previsto para julho.



Criado em março de 2012, o Coral tem como característica a participação de pessoas de diferentes perfis e origens, formado por estudantes, servidores e cantores da população externa à UFCSPA. Guiado pela proposta inclusiva de que todos podem cantar, realizou mais de 100 apresentações presenciais e 12 virtuais, assistidas por mais de 50 mil pessoas. Seu repertório é eclético e composto por músicas de variados estilos e gêneros, incluindo a música popular brasileira.