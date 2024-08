Guitarrista israelense sobe ao palco do Espaço 373 nesta quinta

Nesta quinta-feira (29), às 21h, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe o guitarrista israelense Yuval Ben Lior para uma noite de seu jazz manouche, criado por Django Reinhardt na Paris dos anos 1930. Com ritmos pulsantes, virtuosismo e influências que abraçam o mundo tradicional e moderno, neste show, Yuval terá a participação do contrabaixista Marcelo Muller. Os ingressos, à venda no Sympla, partem de R$ 30,00 + taxas.Radicado no Rio de Janeiro desde 2000, Yuval é formado em jazz e composição pela faculdade M.I.T. de Los Angeles. Estudou e tocou com grandes nomes da música internacional, como Scott Henderson, Pat Metheny, Joe Diorio, Mike Stern e Frank Gambale. Durante a pandemia, conheceu Roberto Menescal, que procurou o guitarrista para aulas de improvisação. Com a convivência, a relação se transformou em amizade e parcerias. Menescal incentivou Yuval a cantar e apresentar suas canções, e não só a sua música instrumental. Atualmente, os dois estão lançando uma série de músicas compostas e gravadas juntas.