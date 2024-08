Cinema e psicanálise se unem para discutir as animações japonesas no contexto da subjetividade

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) estreia neste sábado (24) às 15h, o Cine Anime, projeto realizado em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre (SBPdePA), através do Núcleo da Infância e da Adolescência, para debater as animações japonesas no contexto da subjetividade. A programação promoverá discussões sobre os roteiros dos filmes, abordando questões simbólicas e explorando assuntos como o amadurecimento emocional e o diálogo entre gerações.

O encontro inicial terá como tema A Viagem de Chihiro, primeira animação que não tem o inglês como língua original a vencer o Oscar de Melhor Filme de Animação (2003). O longa-metragem, assinado pelo Studio Ghibli, conta a história de uma menina de dez anos que está de mudança para sua nova casa, quando seu pai decide pegar um atalho que acaba os levando a um mundo misterioso. A conversa terá coordenação de Júlio Sperb, psicanalista, entusiasta de animes e membro do Instituto da SBPdePA, e receberá os convidados Helena Surreaux, psicanalista e membro didata da SBPdePA e da Asociación Psicoanalítica Argentina, e Giordano Gio, cineasta, roteirista, crítico e historiador da arte.

Os ingressos para a estreia já estão esgotados, mas ainda há lugares à venda para a próxima edição do projeto, no site do Instituto, a partir de R$19,80. O segundo encontro, marcado para o dia 28 de setembro, também às 15h, discutirá o longa de animação Your Name (Kimi no Na wa), escrito e dirigido pelo cineasta japonês Makoto Shinkai.