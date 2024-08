Trabalhando a criatividade em oficina gratuita de literatura e cordel

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) realizará no dia 31 de agosto a oficina de introdução à literatura de cordel Palavra Brinquedo, uma oportunidade para o público entender sobre a história, a importância e a estrutura do gênero literário. O encontro é gratuito, indicado para maiores de 10 anos, e não requer inscrições prévias. A atividade acontece das 14h às 16h. Com a atividade, a CCMQ encerra sua participação nos eventos vinculados ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural, promovido pela Sedac e celebrado em 17 de agosto.Durante a oficina, os participantes poderão colocar em prática o aprendizado através da criação de sextilhas, um estilo de arranjo do gênero literário, e de um cordel coletivo. Segundo a cordelista idealizadora do curso, Amanda Senna, uma das principais metodologias utilizadas é a brincadeira com palavras. Amanda é pernambucana, mas mora no Rio Grande do Sul há 12 anos. É formada em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Educadora Brincante pelo Instituto Brincantes em São Paulo. Atualmente, trabalha como professora de Artes na Escola Caminho do Meio, em Viamão, e atua como pesquisadora e brincante da cultura popular brasileira e da infância, cordelista, bonequeira, pernalta, ilustradora e contadora de histórias.