Pamela Ramos apresenta recital no Centro Cultural da Ufrgs

Neste mês de agosto, o projeto Solo Piano recebe a pianista e doutoranda Pamela Ramos. Ela apresenta seu recital nesta segunda-feira (26) às 12h30min, no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luis Englert, 333), com entrada franca.Natural de Maringá (PR), Pamela tem uma trajetória de mais de vinte anos na área da música, como instrumentista e professora. De volta ao projeto Solo Piano, ela interpreta obras de Franz Schubert (1797-1828), Frederic Chopin (1810- 1849) e Claude Debussy (1862-1918).O projeto Solo Piano é uma parceria entre o Centro Cultural da UFRGS e o Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes, com curadoria do professor Ney Fialkow. Ele consiste em recitais mensais, sempre na última segunda-feira do mês. A proposta é oportunizar um momento de escuta e contemplação em meio à rotina apressada do campus central da Universidade, além de criar um espaço para o contato do público com o trabalho dos alunos de pós-graduação em piano da Ufrgs, bem como de eventuais convidados de outras instituições.