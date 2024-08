Imersão Batucas propõe o estudo do samba usando o pandeiro como fio condutor

Tendo o samba e o pandeiro na linha de frente, a edição do Imersão Batucas tem como ideia dar um panorama teórico breve sobre o ritmo e suas nuances, e, em seguida, partir para as práticas, utilizando instrumentos de percussão, as vozes e o pandeiro. Com duração de duas horas, o curso inicia às 18h30min e aborda tanto práticas percussivas, quanto experiências de canto. O objetivo é que as alunas tenham um contato mais próximo com instrumentos, além de se familiarizarem com questões rítmicas, de pulso da música e da conexão com o corpo. A inscrição custa R$100,00 e pode ser feita pelo Sympla. O endereço do estúdio, local do evento, será divulgado assim que a inscrição for confirmada.O momento da prática vocal será ministrado nesta edição por Madalena Rasslan, e engloba os aquecimentos vocais - de respiração e corpo - e o aprendizado de uma canção para as alunas cantarem juntas. Sempre pensando as atividades para iniciantes na música, tanto os aquecimentos quanto as canções serão trabalhadas de forma acessível para todas. A parte percussiva fica aos cuidados de Biba Meira, criadora das Batucas e Julia Pianta, regente das Batucas ao seu lado e professora das turmas de pandeiro da escola. A oficina se encerra em uma grande celebração dos ensinamentos percussivos com a prática vocal.