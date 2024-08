Luciano Reis une rock'n'roll e música clássica em covers de hits

O violinista Luciano Reis leva mais uma vez seu espetáculo Rock Concert ao Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), no sábado (24) às 21h. O músico gaúcho, que se tornou conhecido pelos seus vídeos no Youtube, estará no palco unindo música clássica e rock'n'roll, num espetáculo que dá uma nova abordagem aos grandes hits do gênero. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$40,00 no Sympla. Lançado em 2022, Rock Concert Vol. 1 (2022) – que está disponível em todas as plataformas de streaming – é o título do seu disco de estreia. Reis, que tem no seu currículo passagens por diversas orquestras e shows ao lado de grandes nomes da música brasileira, vai aproveitar a oportunidade para também lançar o seu primeiro DVD ao vivo. De Kashmir (Led Zeppelin) a Iris (Goo Goo Dolls), passando ainda por Perfect (Ed Sheeran) e Bitter Sweet Symphony (The Verve), o instrumentista promete uma apresentação surpreendente, com repertório capaz de emocionar a plateia.Criador do projeto Da Partitura à Cifra/Do Arco à Palheta, o trabalho é o resultado da união do violão e da guitarra à sua rotina musical, ampliando a utilização do violino para além das obras clássicas. Além de estar à frente do show Rock Concert, Reis já tocou com grandes nomes da música brasileira, como SPC, Roupa Nova, Duca Leindecker e Charles Master. Atualmente, também é violinista e guitarrista do The Travellers, além de professor de violino e produtor.