Solistas se unem à OSPA em concerto 'Brahms & Dvořák' nesta sexta-feira

Baseados na Alemanha, os irmãos paranaenses Ana Helena e Gustavo Surgik se apresentarão junto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre nesta sexta-feira (23). Como solistas convidados, os dois têm a missão de interpretar Concerto Duplo para Violino e Violoncelo, de Johannes Brahms, ao lado da Orquestra. O maestro Manfredo Schmiedt comanda a apresentação, que também conta com a Sinfonia nº 8, de Antonín Dvorák. Intitulado Brahms & Dvorák, o concerto ocorre às 20h no Complexo Cultural Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1.501). Os ingressos estão à venda no Sympla, por valores entre R$10,00 e R$50,00. No lançamento da temporada 2024 da Ospa, este concerto havia sido anunciado com o nome Noite Transfigurada, já que a obra homônima de Arnold Schoenberg integrava o repertório. Com a substituição dessa peça pela Sinfonia nº 8 de Dvorák, a apresentação foi rebatizada de Brahms & Dvorák. O regente Andreas Spering, previamente anunciado, também foi substituído por Manfredo Schmiedt, atual maestro do Coro Sinfônico da Ospa. O violinista Gustavo Surgik, que solou junto à Ospa em 23 de março de 2023 no concerto Farrenc & Tchaikovsky, retorna agora com a sua irmã, a violoncelista Ana Helena Surgik. A dupla abre a apresentação com Concerto Duplo para Violino e Violoncelo, Op. 102. Dividida em três movimentos, esta obra de 1887 é conhecida pelas melodias, virtuosismo e diálogos estabelecidos entre o violino e o violoncelo.Após o intervalo, na segunda parte do concerto, os solistas deixam o palco e a Orquestra se dedica à Sinfonia nº 8 de Antonín Dvorák (1841-1904), compositor nacionalista da República Tcheca. O público poderá conhecer mais detalhes sobre o programa na palestra Notas de Concerto, que acontece uma hora antes da apresentação. O violoncelista da Ospa Murilo Alves discorre sobre a vida e obra de Brahms e Dvorák às 19h, na Sala de Recitais. Quem não puder comparecer ao Complexo Cultural Casa da Ospa tem a opção de assistir tanto a palestra quanto o concerto ao vivo pelo canal do YouTube.