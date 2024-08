Goethe-Institut Porto Alegre promove celebração ao legado de Franz Kafka

O legado de Franz Kafka no século XXI permanece tão profundo e enigmático quanto seus escritos. Apesar de uma produção literária modesta durante sua vida, a influência de Kafka permeou a cultura moderna, repercutindo tanto em meios acadêmicos quanto populares. Por isso, as Quartas com Kafka recebem uma conversa com o psicanalista Abrão Slavutzky e a advogada Fernanda Nunes Barbosa, com mediação do professor e escritor Rafael Bassi sobre o legado de Kafka. O evento ocorre nesta quarta-feira (21), às 19h, no auditório do Goethe-Institut Porto Alegre (rua 24 de Outubro, 112). Uma exposição sobre a vida do autor, Komplett Kafka, também ocorrerá no local, e a entrada para ambos os eventos é franca.



No ano do centenário da morte de Kafka, suas obras, caracterizadas por temas como alienação, ansiedade existencial e o absurdo dos sistemas burocráticos, continuam a ser relevantes em um mundo em que tais experiências são universalmente reconhecidas. A conversa sobre o legado de Kafka no século XXI é uma correalização do Goethe-Institut e da Editora Arquipélago, em parceria com a Casa da Memória Unimed Federação/RS e a Scriptum Produções Culturais.