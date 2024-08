CCMQ seleciona propostas de atividades para o 2º semestre de 2024

O Projeto Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) lançará, nesta terça-feira (20), uma chamada aberta para receber propostas de oficinas e cursos livres. As atividades devem ser realizadas de 8 de outubro a 8 de dezembro nos espaços da Casa, e os interessados podem inscrever suas propostas até o dia 10 de setembro, por meio de um formulário. Para acompanhar o momento de reconstrução e retomada do Estado e dos espaços culturais, a CCMQ busca atividades que partam do questionamento Quais espaços de cultura, cidades e mundos queremos habitar?. Desse modo, os proponentes são convidados ao diálogo com questões de educação ambiental, crise climática, relações com o território e futuros possíveis.O cachê para os proponentes selecionados será de R$400,00 nas oficinas e de R$2.000,00 nos cursos livres, incluindo as despesas com transporte e alimentação. As ações serão oferecidas de forma presencial e gratuita à comunidade e podem ser das áreas de artes visuais, cinema, circo, dança, educação, história da arte, literatura, multilinguagens, museologia, música, performance, teatro e vídeo. Os projetos selecionados serão divulgados em 15 de setembro, e a programação de oficinas e cursos no dia 25 do mesmo mês.