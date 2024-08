Semana é marcada por lançamentos, sessões de autógrafos e tributos no Grezz

Nesta semana, a programação de shows do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) começa na quarta-feira (21), com o grupo Bossa Nossa, e o repertório que celebra os clássicos da Bossa Nova. O quarteto formado por Renata Mirandoli (voz), Dinho Oliveira (violão), Mateus Albornoz (contrabaixo) e Bruno Braga (bateria), apresentará composições de clássicos como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Carlos Lyra. Os ingressos variam de R$20,00 a R$40,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla.



Na quinta-feira (22), a Hard Blues Trio volta a Porto Alegre para o lançamento do disco Blues 'n' Roll. O grupo gaúcho apresenta seu novo álbum que, de acordo com a banda, marca a sua entrada no mercado nacional e resume toda sua trajetória fonográfica até hoje. Neste show, além das faixas do disco, a banda apresenta releituras de suas principais influências musicais que vão do Blues ao Rock clássico. No dia do evento, os 40 primeiros espectadores a chegarem na casa têm direito a um exemplar do CD que será autografado pelos integrantes na noite do show. Os ingressos variam de R$20,00 a R$40,00 e estão disponíveis no Sympla.



Já na sexta-feira (23), tem show da Funkalister. Com mais de 20 anos de trajetória, que inclui 3 CDs, 1 LP, 2 singles e apresentações em mais de 130 palcos, o grupo apresenta músicas que marcaram suas duas décadas de história. Com influência da música negra, principalmente o funk dos anos 1970, a Funkalister faz um som instrumental vibrante, passando também pelo rock, jazz e até samba. A banda é formada por Chico Paixão (guitarra), Éverton Velasques (baixo), Leonardo Boff (teclados), Mateus Mapa (flauta), Rodrigo Siervo (sax), Pedro Petracco (bateria), Felipe Santos (percussão), Huberto Martins (trombone) e Renato Dallago (trompete). Os ingressos variam de R$30,00 a R$60,00 e podem ser adquiridos no Sympla.



No sábado (24), o Grezz terá programação especial – com lançamento do livro de João Barone: 1,2,3,4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso. A casa abre as portas às 11h, com brunch e Feira do Vinil, organizada pelo coletivo Vitrola RS. Às 16h, tem gravação ao vivo do podcast A História do Disco, com Bruna Paulin. A sessão de autógrafos começa às 16h40min. A entrada é franca. À noite, quem sobe ao palco é a cantora Izmalia, com Especial Rita Lee, que celebra a obra e o espírito irreverente da Rainha do Rock Brasileiro. Através de uma jornada musical emocionante, Izmália revisita os hits icônicos de Rita Lee, interpretadas com muita paixão. No repertório, Lança Perfume, Agora Só Falta Você, Doce Vampiro, Erva Venenosa e Mania de Você. Os ingressos variam de R$20,00 a R$60,00 e também podem ser adquiridos pelo Sympla.