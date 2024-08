Anavitória sobe ao palco ao lado de Nando Reis para show romântico na Capital

Do mesmo modo que já ocorre há anos, o duo Anavitória preparou mais uma turnê em celebração ao Dia dos Namorados. As artistas estarão no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) nesta quarta-feira (21) às 21h, acompanhadas de um convidado especial: Nando Reis. Os ingressos já estão no terceiro lote, e custam a partir de R$ 135,00 no Sympla. A Turnê dos Namorados - Palavras Iguais Dizendo Coisas Tão Diferentes teve datas ainda em Campinas, Recife, Fortaleza, Curitiba e Florianópolis.Depois de ter diversos dos seus sucessos regravados pela dupla no álbum N (2019), Nando Reis vai dividir o palco com Ana Caetano e Vitória Falcão. Indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa, o registro reúne hits como Pra Você Guardei o Amor, Relicário, All Star e As Coisas Tão Mais Lindas. Além dessas músicas, que não costumam ser executadas ao vivo com tanta frequência, os três também incluirão no set-list canções que fazem parte de suas trajetórias, como Trevo (Tu), Ai, Amor e De Janeiro a Janeiro. O ANAVITÓRIA foi formado em 2015, por Ana Caetano e Vitória Falcão. O duo, que estreou com um EP homônimo no mesmo ano, soltou o seu disco de estreia logo na sequência. Indicado ao Grammy Latino, Anavitória foi impulsionado pelos singles Agora Eu Quero Ir, Trevo (Tu) e Fica. Depois de regravar diversos sucessos de Nando Reis em "N" (2019), o duo retornou ao estúdio em 2021, para dar vida ao repertório de Cor. O registro, mais uma vez, venceu o Grammy Latino na categoria melhor álbum pop em língua portuguesa e a faixa Lisboa foi eleita a melhor canção em língua portuguesa nessa mesma edição do prêmio.