Igreja da Reconciliação recebe concerto gratuito da OSPA

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, dá continuidade às homenagens ao Bicentenário da Imigração Alemã nesta sexta-feira (16). O concerto será às 20h na Igreja da Reconciliação – Paróquia Matriz da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (rua Sr. dos Passos, 202). O evento integra a Série Igrejas e tem regência do diretor artístico da Orquestra, Evandro Matté, e participação da soprano Elisa Machado, chefe de naipe e preparadora vocal do Coro Sinfônico da OSPA. A entrada é franca e por ordem de chegada.Esta será a segunda apresentação da OSPA em Porto Alegre dentro da programação organizada pela Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã, estabelecida pelo Governo do Rio Grande do Sul. Em homenagem à efeméride, a Orquestra executa um programa especial com diversos compositores germânicos, começando pela Abertura Coriolano, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). O programa segue com dois excertos da ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): primeiro, sua abertura, e logo depois, a soprano Elisa Machado se junta à orquestra para interpretar a ária Ach, Ich Fühl's. A cantora lírica também interpretará obras de Franz Lehár (1870-1948) e Giacomo Puccini (1858-1924). O programa é complementado com obras de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Johann Strauss II (1825-1899) e Johannes Brahms (1833-1897).