Dupla porto-alegrense lança projeto no Espaço Força e Luz

Em meio às cicatrizes deixadas pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024, os músicos Léo Monassa e Vitor Goiz, inspirados pela força e resiliência da comunidade Bom Jesus, apresentam SOUL 51. O álbum representa uma jornada sonora que busca transformar a dor em esperança e unir as pessoas através da música.Nesta sexta-feira (10), às 19h, a Sala Retrato do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) será palco de um evento que promete ser único e emocionante. E Depois da Água? possui ingressos limitados, disponíveis no Sympla a partir de R$25,00. Através do ingresso solidário, parte da renda será destinada a projetos sociais que visam auxiliar as comunidades afetadas pelas enchentes. A noite promete uma experiência íntima e inspiradora, com performances ao vivo, instalações artísticas e um espaço para conexão e reflexão.SOUL 51 convida o público a uma jornada sonora profunda e emocionante, com composições originais que ecoam a força da natureza e a resiliência do espírito humano. Em instalações visuais que dialogam com a música, a dupla cria um ambiente que convida à reflexão sobre o nosso lugar no mundo. O evento também é uma oportunidade de conectar a comunidade da Bom Jesus com agentes culturais da zona central de Porto Alegre.