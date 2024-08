Artur Wais apresenta o show "Sobreviver aos 30" no Gangorra Bar

Nesta sexta-feira (9), Artur Wais se apresenta no Gangorra Bar (rua Dr. Gastão Rhodes, 31) às 20h. O show faz parte da programação cultural do bar, que está abrindo suas portas para projetos autorais de música da cidade. A entrada é livre, porém com contribuição espontânea. Sobreviver aos 30 possui aproximadamente 120 minutos de duração, e a produção executiva é realizada por Luise Araújo.Os arranjos apresentados por Artur trazem voz, violão e uma MPC. Esse formato tem despertado a curiosidade do público: o instrumento é como uma caixinha de música, repleto de funcionalidades que trazem praticidade ao artista. O Gangorra Bar, importante espaço da rota das cervejarias artesanais da cidade de Porto Alegre, está abrindo suas portas para projetos autorais de música. Artur Wais é músico multi-instrumentista, compositor e produtor musical. No ano de 2013 fundou a banda Rota de Pedestre, com quem lançou uma série de trabalhos ao longo dos últimos anos, com destaque ao álbum Nós Nessa Cidade (2022) que teve 5 indicações ao Prêmio Açorianos de Música. Em formato solo realizou alguns concertos na Itália e em Portugal. No início de 2024 apresentou-se como convidado de Zelito Ramos no Festival de La Canción de La Serena, no Uruguai, e também participou da primeira edição do Clube Canção, encontro de compositores na Casa Baka, em Porto Alegre. Recentemente lançou nas plataformas digitais Sobreviver aos 30, primeiro single do seu projeto solo.