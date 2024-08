Sonora Brasil Sesc inicia circuito de apresentações em Porto Alegre no dia 14/08

Com objetivo de identificar, exaltar e resgatar a memória musical brasileira, o projeto Sonora Brasil Sesc inicia seu circuito de apresentações no estado em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (14). No palco do Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665), às 19h, Chau do Pife & Andrea Lais (AL) mostrarão suas tradições por meio de músicas com referências ancestrais nordestinas, ritmos regionais, ambiências e instrumentação eletrônica. O show, assim como os demais da mostra, é gratuito e aberto ao público em geral. É necessária a retirada de ingresso pelo site sesc-rs.com.br/espetaculosculturais ou em qualquer unidade do Sesc/RS.



Com a temática Encontros, tempos e territórios, a mostra destaca aspectos importantes da iniciativa, que são o olhar, a escuta e a valorização das territorialidades, diversidade e memórias por meio da expressão cultural. A curadoria selecionou artistas buscando representatividade das cinco regiões brasileiras, e dez duplas foram escolhidas para criar espetáculos inéditos, mostrando os diferentes movimentos da MPB. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, cinco das duplas se apresentam e a outra metade fará seu circuito pelos estados das regiões Norte e Nordeste. Ao todo, serão 34 festivais, com mais de 200 shows em 59 cidades do Brasil.



No mesmo horário e local, outros artistas compartilharão de suas vivências musicais. Na quinta-feira (15) é a vez de Fernando Cesar & Tiago Tunes (DF), com uma performance de choro; na sexta (16), Bado & Quilomblocada (RO) misturam hip-hop, rock, MPB, jazz, disco, soul music e percussão; no sábado (17) Zeca da Rabeca e Melina Mulazani (PR) se complementam em notas de fandango e samba; e, encerrando, no domingo (18) Charlles André e Luciane Dom (RJ) apresentam a turnê Amor, Tempo e Território.



Além de Porto Alegre, outras 13 cidades do estado receberão apresentações da mostra entre os dias 15 de agosto e 12 de novembro. São elas: Montenegro, Novo Hamburgo, Canoas, Caxias do Sul, Camaquã, Rio Grande, Passo Fundo, Carazinho, Ijuí, Santa Rosa, Santo Ângelo, Alegrete e Pelotas. Os detalhes sobre a passagem do Sonora Brasil nos demais municípios gaúchos, como datas, locais e horários, serão divulgados em breve no site www.sesc-rs.com.br/sonorabrasil/.