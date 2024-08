Tânia Carvalho e Catharina Conte estreiam programa de auditório no Instituto Ling

Jornalista, radialista e apresentadora de televisão brasileira há mais de 40 anos, Tânia Carvalho se une à atriz, diretora, professora e produtora de conteúdo Catharina Conte no projeto Ling no Ponto, um programa de auditório com o intuito de promover discussões importantes sobre pautas atuais, em encontros gratuitos no auditório do Instituto Ling (rua João Caetano, 440). A estreia será nesta quarta-feira (14) às 19h, e terá como tema o voluntariado e suas motivações, a partir das ações desenvolvidas no Rio Grande do Sul após as enchentes que afetaram o Estado no último mês de maio.



Foram convidadas três mulheres que atuam na área para participar do primeiro programa: a psicóloga e professora Caroline Damazio, voluntária no abrigo da FAPA e na organização de ações de voluntariado da UniRitter; Mariana Serra, internacionalista, idealizadora e cofundadora da VVolunteer; e Qex Bittencourt, artista e coordenadora do projeto de voluntariado Olhar para Infância. A entrada é gratuita, mediante inscrição no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.



As apresentadoras trarão suas experiências em diversas áreas de atuação para os bate-papos. A programação abordará ainda outros assuntos, sempre com a contribuição de especialistas. O segundo encontro já tem data marcada: será no dia 18 de setembro, tendo como pauta as famílias contemporâneas e as suas novas configurações, com participação de Helen Barbosa dos Santos, psicóloga com pós-graduação em Psicologia Social pelo NUPSEX/UFRGS; Maria Berenice Dias, advogada especializada em Direito Homoafetivo, Direito das Famílias e Sucessões; e Nina Fola, Cientista Social, Mestra e Doutoranda em Sociologia. As inscrições também já estão abertas no site do Instituto Ling. O projeto tem realização do Instituto Ling e do Ministério da Cultura/Governo Federal, com patrocínio da Crown Embalagens.