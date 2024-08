17ª Aldeia Sesc Capilé promete shows e espetáculos teatrais, de circo, música e literatura

Com diversas atrações culturais gratuitas, a 17ª Aldeia Sesc Capilé, em São Leopoldo, com o tema Fronteiras, acontecerá entre os dias 14 e 18 de agosto. Em solidariedade às pessoas atingidas pelas enchentes, a 17ª Aldeia Sesc Capilé também arrecadará doações de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e materiais escolares. Mais informações podem ser obtidas com o Sesc São Leopoldo pelo telefone ou WhatsApp (51) 99367-8714 e no site www.sesc-rs.com.br/sao_leopoldo/.



No primeiro dia (14), às 19h, o vocalista da banda Nenhum de Nós Thedy Corrêa ministrará a palestra O impacto da música na vida das pessoas no Museu do Trem (rua Lindolfo Collor, 40 - São Leopoldo). Às 20h30min, Ernesto Fagundes e trio sobem ao palco para um show que terá a participação especial do tradicionalista Renato Borghetti.



Teatro, dança, literatura, música, artes plásticas e circo também compõem a programação, que pode ser conferida completa no site https://www.sesc-rs.com.br/, e passará por diferentes lugares da cidade, incluindo escolas da rede pública. Paralelamente, acontecerá durante todos os dias a Feirinha da Aldeia, com diversos empreendedores locais. O espaço também contará com praça de alimentação e brinquedos infláveis para as crianças.



A artista capilé Suzane da Rosa Wonghon mostrará seu trabalho Resgate de um atelier atingido em uma exposição aberta para visitação diariamente, durante a Aldeia no Museu do Trem. O Circuito Palco Giratório Sesc 2024, que circula pelo País, também passará pela Aldeia com o espetáculo Desvio, da Muovere Cia de Dança (RS), no dia 17, às 11h, no Triângulo (Rua Lindolfo Collor, 765 - São Leopoldo).



Também no sábado (17) a noite é dedicada ao samba e pagode, com a apresentação de quatro grupos musicais diferentes, além de oficinas recreativas e culturais para toda a família. O destaque vai para o Pagode da Malu, que sobe ao palco às 21h. A cantora e compositora Malu foi participante do programa The Voice Brasil no ano de 2019 e já dividiu o palco com artistas conhecidos como Rodriguinho, Ferrugem e Mumuzinho.



No domingo (18) às 11h, a escola de samba Império do Sol promoverá a Feijoada Solidária, que custa R$40,00. Os cartões podem ser adquiridos até o dia 15 diretamente com a entidade pelo telefone (51) 999174-2599. O lucro será revertido para a comunidade da escola de samba Império do Sol, a qual foi drasticamente atingida pela enchente de maio. O festival cultural encerra suas atividades às 20h, com a apresentação de Camila Lopez e O Arrastão, no show Tributo a Elis Regina.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:



Principal

Local: Museu do Trem (Rua Lindolfo Collor, 40), São Leopoldo



14/08 (quarta-feira)

19h: Palestra O Impacto da Música na Vida das Pessoas, com Thedy Corrêa

20h30min: Show de abertura com Ernesto Fagundes e trio, e participação especial Renato Borghetti



15/08 (quinta-feira)

14h: MatuARTE Sesc Capilé – Protagonismo do Idoso

14h30min: Apresentações dos grupos da Maturidade Ativa do Sesc/RS e convidados

15h30min: Show com Johnny Grace (Elvis Cover)

19h: Raúl Quiroga – Americanto

20h: Invernada Adulta – Tapera Velha

20h30min: Show Tributo a Mercedes Sosa, com Tatiéli Bueno



16/08 (sexta-feira)

18h30min: Aldeia em Dança – apresentações da Corpus Cia de Dança, Explosão da Dança, Brilhart e Grupo de Danças Orpheu

20h30min: Aldeia Comedy com Teteu Severo



17/08 (sábado)

14h: Aldeia em Família com oficinas recreativas e culturais

18h: Show com Pagode do Chocolate

19h: Show com Samba das Patroas

20h: Show com Balanço dos Guris

21h: Show com Pagode da Malu



18/08 (domingo)

11h: Feijoada Solidária da Império do Sol (venda antecipada até o dia 15/08 pelo telefone (51) 999174-2599)

14h: Encontro de baterias das escolas de samba Império do Sol e Leões da Feitoria

14h: Aldeia em Família com oficinas recreativas e culturais

15h: Contação de histórias com a escritora Milene Barazzetti

16h: Espetáculo As Aventuras do Fusca à Vela – Grupo UEBA

17h: Show All We Need Is Beatles, com Camerata Presto e Liverpoa Beatle Band

20h: Show Tributo a Elis Regina, com Camila Lopez e O Arrastão



Atividades paralelas



Local: Museu do Trem (Rua Lindolfo Collor, 40), São Leopoldo

14 a 18/08 (quarta-feira a domingo)



Feirinha da Aldeia, praça de alimentação e brinquedos infláveis para crianças

Exposição Resgate de um atelier atingido, da artista Suzane da Rosa Wonghon



Programação descentralizada

Local: Espaço Sicredi Feitoria (Av. Feitoria, 5070), São Leopoldo



15/08 (quinta-feira)

09h e 14h: OcupAção, com o escritor Mano Cascata



Aldeia nas escolas (exclusivo para estudantes)



15/08 (quinta-feira)

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Chico Xavier

09h e 14h: Espetáculo Circolando Por Aí, com CIA Espícula (Teatro a Mil)



16/08 (sexta-feira)

Local: EMEF Maria Edila

09h e 14h: Espetáculo Contos da Floresta, com Fantomania



Local: EMEF Álvaro Nunes

Espetáculo As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo na Estância de Cidão Dornelles, com Grupo TIA



Local: EMEF Castro Alves

Espetáculo Circolando Por Aí, com CIA Espícula (Teatro a Mil)



Local: EMEF João Goulart

Espetáculo Circocicleta, com Corpos e Sombras



Circuito Palco Giratório Sesc 2024

Local: Rua Lindolfo Collor, 765 – Centro de São Leopoldo (parada Triângulo)



17/08 (sábado)

11h: Espetáculo Desvio – Muovere Cia de Dança (RS)