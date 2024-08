Engenheiros sem CREA são atração de novo programa no canal Na Ponta da Agulha

O Canal Na Ponta da Agulha estreia nesta quarta-feira (7) o projeto Live Sessions, que apresenta uma banda tocando ao vivo e dando entrevista. A estreia da atração é às 20h, no YouTube, e os primeiros convidados são os Engenheiros Sem CREA (Tributo aos Engenheiros do Hawaii). Para o programa, o grupo apresenta um repertório de clássicos do rock e, claro, composições dos Engenheiros do Hawaii. A gravação foi realizada no Birra Libre (av. Nilópolis, 15) em Porto Alegre.

A formação dos Engenheiros Sem CREA conta com Sandro Trindade (voz e baixo), Jeferson Gomes (guitarra), Geraldo Dutra (bateria) e Everton Escouto (teclado e backing vocal). Criado durante a pandemia de covid-19, em 2022, o canal é a materialização dos anseios do empreendedor Cássio Toledo. Fã de música, ele resolveu desenvolver um espaço para abordar a música e tudo que está relacionado a ela. Ainda que com foco no rock, a ideia é explorar diferentes estilos.