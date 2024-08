Sarau do Solar Colaborativo será em família nesta quarta-feira

A próxima edição do Sarau do Solar Colaborativo, nesta quarta-feira (7), será em dose dupla e em família, com os músicos Marcello Caminha & Marcello de Macedo Caminha Filho. Multi-instrumentistas e compositores, eles levarão ao público clássicos latinos, canções autorais e gaúchas. Com início previsto para às 18h, no Memorial do Rio Grande do Sul (rua Sete de Setembro, 1020), o show tem entrada gratuita e recebe doações via PIX para o Coletivo RS Música Urgente. O Sarau do Solar Colaborativo será transmitido pela TV Assembleia (canal aberto 11.2), pelo portal e pelos canais da emissora nas redes sociais e YouTube.O violonista, cantor e compositor Marcello Caminha iniciou a atividade musical nos palcos dos Festivais Nativistas. Em 1993 começou a atuar em estúdios de gravação e em seguida iniciou a carreira de produtor musical, possuindo mais de 50 títulos produzidos. Seguindo os passos da família, Marcello Caminha Filho toca percussão, guitarra, violão, piano e bateria, além do contrabaixo, com o qual efetivou a sua carreira musical. Atua profissionalmente desde os 12 anos de idade e transita pelos mais variados gêneros musicais, desde o erudito, jazz, popular, heavy metal e claro, a música folclórica pampeana, na qual tem a sua referência principal. No repertório do evento, estão canções como Alguém distante (Marcello Caminha), Imagens (Anomar Danúbio Vieira/Marcello Caminha), Mi pago ausente (Marcello Caminha), La província (Marcello Caminha) e Caminante (Marcello Caminha Filho).