3ª edição do Festival de Choro na serra terá show de Nilze Carvalho

O Festival de Choro da Serra Gaúcha chega a sua 3ª edição neste final de semana. Entre os dias 2 e 5 de agosto, a cidade de São Francisco de Paula (RS) será palco da celebração à cultura e à música popular brasileira. Com programação gratuita, o Festival reunirá amantes da música, turistas e comunidade local para apreciar as melodias do choro. O destaque desta edição fica por conta da participação da aclamada sambista e multi-instrumentista Nilze Carvalho no sábado (3), cuja voz e presença de palco prometem encantar e emocionar o público. Com trajetória marcante no cenário do samba, que se estende por mais de quatro décadas, Nilze é premiada como Melhor Cantora e Melhor CD pelo Prêmio Música da Lapa, além de uma indicação ao Grammy Latino.O festival será um dos primeiros grandes eventos de retomada do setor cultural após a tragédia climática do Estado e contará, ainda, com uma seleção de artistas e grupos que representam o que há de mais vibrante na música popular brasileira. O evento também terá uma série de oficinas educativas em escolas municipais e workshops para músicos. Cerca de 500 crianças, de duas escolas, participarão de uma oficina musical gratuita, apresentado pelo musical infantil A Música da nossa gente, que conduz os estudantes em uma viagem através da história da música popular brasileira. A ONG Sol Maior também estará presente no evento, com uma turma de 20 crianças, que terão a oportunidade de assistirem às oficinas e desfrutarem das apresentações musicais.