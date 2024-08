Canal Brasil faz maratona de filmes em homenagem aos pais

O Canal Brasil preparou uma programação especial para celebrar o Dia dos Pais na semana que antecede a data. Entre segunda (5) e sexta (9), a partir das 18h30, será exibida uma seleção de longas e curtas-metragens, entre ficções e documentários, com temáticas que abordam histórias familiares e as complexidades da figura paterna. Entre os filmes escolhidos, estão Roberto Farias - Memórias de um Cineasta, O Futebol, Mãe Solo, Rio Doce, Mirador, Irmã e o inédito De Volta ao Maracanã. Coprodução do Canal Brasil, o documentário Roberto Farias - Memórias de um Cineasta abre a Maratona Dia dos Pais na segunda (5), às 18h30. Dirigido e roteirizado por sua filha, Marise Farias, o longa-metragem explora a profunda paixão do pai pelo cinema brasileiro desde a infância e mostra sua atuação política, econômica e cultural no setor. No encerramento da programação especial, o longa-metragem inédito De Volta ao Maracanã, de Jorge Gurvich, será exibido na sexta-feira (9), às 18h30, e traz três gerações, avô, pai e filho, que moram em Israel e retornam ao Brasil para assistir ao jogo final da Copa do Mundo de 2014. Durante a viagem, os três aprendem a importância de cultivar relações. O longa de ficção é uma coprodução de Alemanha, Brasil e Israel. Confira a programação completa:Roberto Farias - Memórias de um Cineasta (2023) (92')COPRODUÇÃOSegunda (5), às 18h30Classificação: 14 anosDireção: Marise FariasSinopse: A paixão do cineasta Roberto Farias pelo cinema é revelada pela filha Marise Farias por meio de um olhar intimista, desde a infância até sua atuação política, econômica e cultural no Cinema Brasileiro. Através do próprio Roberto Farias e de amigos como Luís Carlos Barreto, Cacá Diegues e Zelito Viana, o filme conta as histórias do diretor que conquistou um diálogo direto com o público através de sucessos como O Assalto ao Trem Pagador (1962), a trilogia com o cantor Roberto Carlos (1968 a 1971) e Pra Frente Brasil (1982). Textos de um livro inédito de memórias são interpretados por seu irmão, o ator Reginaldo Faria.O Futebol (2016) (85') Segunda (5) às 20h05Classificação: 10 anosDireção: Sergio OksmanSinopse: Sergio e seu pai, Simão, não se viam há 20 anos. A realização da Copa de 2014 no Brasil fornece ao filho, que mora na Espanha, um pretexto para conviver algum tempo com o pai, retomando seu antigo hábito de assistirem a jogos juntos, mantido quando o filho era garoto.Mãe Solo (2021) (15')Terça (6) às 18h30Classificação: LivreDireção: Camila Lopes de MoraesSinopse: Curta-metragem de documentário que conta a histórias de mulheres, mães, pretas, moradoras de comunidades da cidade de Salvador, Brasil, apresentando suas identidades como mães solteiras, através de relatos autorais de suas vivências, fugindo dos estereótipos que cercam as mulheres mães pretas solteiras. Rio Doce (2021) (90')Terça (6) às 18h45Classificação: 14 anosDireção: Fellipe FernandesSinopse: Tiago mora em Rio Doce, periferia de Olinda (PE), e leva uma vida difícil. Com uma filha pequena, ele só descobre a identidade do próprio pai, ausente durante toda a sua vida, quando é procurado por uma de suas meias-irmãs. Também fica sabendo a maneira como o homem morreu. A partir dessa revelação, sua vida se transforma e ele passa a questionar sua própria identidade.Mirador (2021) (94') Quarta (7) às 18h30Classificação: 16 anosDireção: Bruno CostaSinopse: Maycon é um boxeador que treina para retornar aos ringues enquanto divide seu tempo com dois subempregos. Pai de Malu, fruto de uma relação casual que teve com Michele, ele tem sua vida revirada quando se vê na situação de ter que cuidar da filha sozinho. Entre a rotina exaustiva de treinos e bicos para sobreviver, a maior luta de Maycon ainda está por ser vencida: tornar-se pai.Irmã (2020) (87')Quinta (8) às 18h30Classificação: 12 anosDireção: Luciana Mazeto e Vinícius LopesSinopse: Uma trama cheia de maravilhas que mudará profundamente a vida de duas irmãsquando se reencontram com o pai ausente.