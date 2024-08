Almoço musical com Durque Costa Cigano é atração neste domingo

Neste domingo (4), às 12h, Durque Costa Cigano fará um show na pizzaria Don Dieguito (ruaOlavo Bilac, 243), e promete apresentar tanto suas canções quanto clássicos da Música Popular Brasileira. O cantor estará acompanhado no palco pelo doutorando em música pela UFRGS Paulinho Parada, afilhado musical de Cigano. Os ingressos para o show já estão disponíveis no Sympla, por valor único de R$20,00. Os ingressos também estarão disponíveis na hora do evento, por R$25,00 e sujeitos à lotação. Nascido em 1950, Durque Costa Cigano iniciou sua carreira nos principais palcos da capital gaúcha, e sua musicalidade foi moldada sob a influência de grandes nomes como Lupicínio Rodrigues, Plauto Cruz e Jessé Silva, seu primeiro professor de violão. O artista possui mais de nove álbuns disponíveis em todas as plataformas de streaming e já participou de programas de televisão como Jornal do Almoço e Fantástico, além de diversas emissoras de TV e rádio. Entre seus maiores sucessos está o fonograma Porto City, parte da coletânea Porto Alegre é demais, ao lado de artistas como Kleiton e Kledir e Isabela Fogaça.