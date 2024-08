Gravador Pub reabre neste domingo após sofrer com enchentes de maio

Depois de três meses fechado após as enchentes de maio, o Gravador Pub reabrirá suas portas em um novo endereço (rua Ernesto da Fontoura, 962). O evento deste domingo (4) receberá dois artistas estadunidenses de Blues: Michael Dotson e Big Walker, a partir das 20h. O show de abertura será com o Conjunto Bluegrass Porto-Alegrense, às 19h. As atividades começarão às 12h, para visitação da casa nova, com sopão cortesia e shows de Jei Silvanno, Rodrigo Chaise e Money Man & The Cash Makers. Os eventos que acontecerão durante a tarde terão entrada franca, e os shows da noite possuem ingressos disponíveis no site e também no local, a partir de R$ 70,00. Uma feira de artesanato também estará presente, com o intuito de fomentar a economia do 4º Distrito. Como em sua primeira versão, o espaço do palco ocupa uma área expressiva, e o camarim está melhor estruturado. O salão principal, por sua vez, está mais espaçoso. O novo Gravador também contará com um pequeno museu, que exibirá memórias do que foi salvo da enchente e relíquias que caracterizavam o velho espaço.