Festival Grezz de Portas Abertas marca a reabertura do espaço cultural

Depois de três meses fechado por conta das enchentes, o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) se prepara para iniciar um novo capítulo. Nesta quinta-feira (1), o espaço cultural no Quarto Distrito reabre suas portas. O Festival Grezz de Portas Abertas promove, de quinta a domingo (4), uma vasta programação unindo diversos artistas da música, artes visuais e o universo do vinil para celebrar o novo começo. Durante todo o festival haverá exposição de obras de artistas visuais, com curadoria de Vanessa Annunciata, da Galeria Coletiva 9 e, ao longo dos quatro dias, haverá pintura ao vivo. Além disso, o local já está com a agenda cheia e com shows confirmados até o final do ano.A programação começa na quinta (1). No palco, a Grezz Band, formada por Antonio Flores (guitarra e violão), Bruno Silva (Trompete), Lucas Esvael (contrabaixo), Luís Henrique New (maestro, piano e teclados) e Zé Montenegro (bateria) recebe diversos convidados - artistas que irão se apresentar em agosto ou setembro na casa, como Tiago Ferraz, Indira Castro, Juliano Barreto, Re Adegas, Marcos Delfino e Kelly Carvalho. Os ingressos variam de R$25,00 a R$50,00 e estão disponíveis no Sympla.Na sexta (2), a noite será de muito jazz com as bandas Kula e Marmota, recebendo também diversos convidados. Os ingressos variam de R$30,00 a R$60,00 e estão disponíveis pelo Sympla. Nesta noite, também haverá live painting com os artistas Gus Bozzetti e Pena Cabreira. No sábado (3), a programação começa mais cedo e tem entrada franca. A partir das 11h, o Grezz estará servindo um brunch e as portas estarão abertas também para visitação da Feira de Vinil, cheia de clássicos e raridades, organizada pelo coletivo Vitrola RS. Neste mesmo dia, às 15h, o público poderá acompanhar a gravação de episódio do podcast A História do Disco. A jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin entrevista a cantora Andréa Cavalheiro. À noite, tem show com Juliano Barreto, fazendo Tributo a Stevie Wonder, às 21h. Para esse espetáculo, os ingressos variam de R$50,00 a R$100,00 e estão disponíveis pelo Sympla.Para encerrar a programação, no domingo (4) o espaço recebe show com a Pardox, formada por Sid, (bateria e voz), Leo Henkin, (contrabaixo e voz), e Cláudio Spritzer (guitarra e voz). No repertório, clássicos do rock e do pop dos anos 60 até os dias atuais. A abertura da casa é a partir das 17h e o show está marcado para às 20h. A entrada é franca.