Orquestra Theatro São Pedro abre inscrições gratuitas para concertos didáticos

A Orquestra Theatro São Pedro está com inscrições abertas para os Concertos Didáticos Banrisul, projeto que leva ao palco concertos-aula com a Orquestra Jovem para mostrar detalhes sobre os instrumentos e o funcionamento de uma orquestra em encontros conduzidos pelo maestro Evandro Matté com a participação especial do trio de personagens Capitão, Soldadinha e Veterano da Orquestra de Brinquedos. Escolas de Ensino Fundamental do Rio Grande do Sul já podem inscrever gratuitamente alunos do 3º ao 6º ano, com idades de 8 a 12 anos, para participar da iniciativa. Serão 10 edições realizadas no segundo semestre deste ano, com sessões sempre às 10h e às 14h30, nos dias 27 de agosto, 3 e 4 de setembro, 29 e 30 de outubro, no palco principal do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). As inscrições podem ser feitas até um dia antes da data de realização das apresentações pelo formulário disponibilizado no site orquestratsp.com.br. O transporte de ida e volta é de responsabilidade das escolas.

As apresentações, com duração de cerca de 80 minutos cada, aproximam os estudantes do universo da música de concerto, sem deixar de lado o repertório popular, e ainda contam com a presença de uma intérprete de Libras. Criada em 2011 pelo premiado músico Yanto Laitano, a Orquestra de Brinquedos apresenta músicas inteiramente tocadas por instrumentos de brinquedo em divertidos e criativos arranjos. É formada por músicos vestidos como soldadinhos de chumbo que apresentam repertório que vai de cantigas de roda a obras de compositores consagrados, como Villa-Lobos e Beethoven.