Maratona cultural fecha as cortinas do Festival Movimenta Cena Sul neste sábado

Evento que tem lotado as plateias do complexo cultural Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) e Multipalco desde o último dia 19, o Festival Movimenta Cena Sul termina neste sábado (27) com uma maratona cultural gratuita. A festa de encerramento inicia às 11h com o bloco Turucutá apresentando seu Carnaval fora de época na Praça Multipalco. Na sequência, das 12h40 às 15h, o espaço receberá discotecagem da DJ Nanni Rios, antes do espetáculo de rua Zaze-Zaze: Uma Festa para Vavó, da Usina do Trabalho do Ator. Durante todo o dia, até às 18h, quem passar pela praça também poderá conferir uma edição especial da feira multicultural Poa Criativa, projeto que reúne marcas autorais, de moda sustentável e produtos criativos. Haverá ainda intervenções artísticas realizadas por quatro performers circenses: Dominique Martins com bambolê e acroduo, André Tuiga dando vida a um palhaço, Carlo Goidanich com claves e acroduo, e Ana Martins com malabares de fitas. Todos os espetáculos possuem tradução em libras.A programação será finalizada com dois espetáculos de dança. Às 17h, a Concha Acústica será palco da montagem Cotidiano Urbano, que destaca momentos da trajetória do Restinga Crew, grupo que nasceu na periferia de Porto Alegre apresenta coreografias que unem dança de rua com elementos lúdicos e teatrais para mostrar a realidade dos dias na comunidade. Depois, às 19h, o Teatro Oficina Olga Reverbel receberá uma sessão de Persona, da nima Cia de Dança. O espetáculo apresenta Autoimagem e Macho Homem Frágil, as duas últimas obras dirigidas por Eva Schul, com os intérpretes recebendo o público carregando espelhos, que também estão pendurados em diferentes locais do palco. A entrada também é franca, mas Persona estará distribuindo senhas limitadas, por ordem de chegada, a partir de 30 minutos antes do início do espetáculo.O Festival Movimenta Cena Sul é uma ação emergencial anunciada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), para apoiar trabalhadores de artes cênicas afetados direta ou indiretamente pelas enchentes. A programação, com nove dias ininterruptos, destacou montagens produzidas em sete cidades do Rio Grande do Sul, incluindo espetáculos premiados, assim como produções mais recentes, todos escolhidos por curadoria. CONFIRA A PROGRAMAÇÃODas 11h às 18h - Feira multicultural Poa Criativa, na Praça MultipalcoDas 11h às 12h30 - Batucada coletiva independente do bloco Turucutá, na Praça MultipalcoDas 12h40 às 15h - Discotecagem com DJ Nanni Rios, na Praça Multipalco15h - Espetáculo Zaze-Zaze: Uma Festa para Vavó, da Usina do Trabalho do Ator, na Praça Multipalco17h - Espetáculo Cotidiano Urbano, do Restinga Crew, na Concha Acústica19h - Espetáculo Persona, da nima Cia de Dança, no Teatro Oficina Olga Reverbel