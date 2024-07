Corais do Centro Cultural 25 de Julho celebram o Bicentenário da Imigração Alemã com evento gratuito

O Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) realiza neste domingo, (28) às 18h um evento especial para celebrar o Bicentenário da Imigração Alemã. Como tradição herdada dos germânicos, a instituição reúne mais de 90 cantores, integrantes de quatro grupos corais do qual é sede, para prestar uma homenagem aos seus antepassados através do canto. Participam o Expresso 25, regido por Pablo Trindade; o Coro Masculino, regido por Igor Ruschel; o Femina Vox 25, regido por Luciano Lunkes; e o Upita!, coro infantil e infantojuvenil regido por Fernanda Nóvoa. A entrada é franca, mas o público pode levar um prato de doces ou salgados para compartilhar ao final das apresentações.Cada grupo apresentará parte de seu repertório, além de uma seleção especial de músicas em alemão. O grupo Femina Vox, que tem como preparadora vocal a cantora e atriz Regina Schaumlöffel, e o Expresso 25, referência na interpretação coral da música popular brasileira, mostrarão músicas extraídas do acervo de compositores brasileiros. Já o Coro Masculino 25 de Julho, com 74 anos de atuação e homens de todas as idades, cantará temas que vão do repertório mais tradicional ao atual, enquanto o Upita! destacará o talento de seus cantores em formação com músicas de várias partes do Brasil e do mundo.