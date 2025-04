Chico César e Vitor Ramil realizam show conjunto no Salão de Atos da PUCRS

Nesta sexta-feira (11), O Salão de Atos da PUCRS (av. Ipiranga, 6681) deve receber um show conjunto promovido por duas vozes icônicas da cena musical brasileira. O espetáculo, marcado para se iniciar às 21h, contará com a presença dos cantores Chico César e Vitor Ramil, que realizarão um concerto conjunto ao lado do instrumentista Edu Martins Ensemble. A apresentação, que tem ingressos à venda na plataforma Sympla a partir de R$ 45,00, pretende mesclar as canções produzidas pois dois artistas que marcaram a história da música no Brasil. No repertório, encontram-se canções de sucesso, como Mama África de Chico César e Estrela Estrela de Vitor Ramil.Segundo o curador do evento Pedro Longhi, a ideia da noite é, justamente, unir canções de dois pontos extremos do Brasil: o Sul e o Nordeste. "Este encontro representa a essência do que buscamos no Circuito Musical: criar pontes, celebrar diferenças e mostrar a força unificadora da música brasileira", afirma.