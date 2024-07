Exposição celebra 200 anos da imigração alemã no estado

No ano em que se comemora o Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, o Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) recebe a exposição A Porto Alegre dos Alemães: um panorama da cidade a partir da presença teuta. A mostra foi elaborada através da pesquisa da historiadora Karina dos Reis Kerpen e conta com expografia de Viviane Soares. A mostra foi inaugurada no último dia 18 de julho, data exata em que foram completados 200 anos da chegada dos primeiros povos de origem germânica em Porto Alegre, antes de se estabelecerem definitivamente no Vale dos Sinos. Ela tem entrada franca e pode ser visitada de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h, até o dia 31 de outubro.



Com painéis explicativos, imagens e objetos, a exibição busca abordar as transformações e as contribuições geradas pelos imigrantes de fala alemã na capital gaúcha, desde as atuações militares em importantes conflitos do século XVIII e XIX, chegando à metade do século XX, e pontuar os principais marcos históricos do processo que culminou com o estabelecimento definitivo de 39 imigrantes alemães em território nacional, no dia 25 de julho de 1824. Simultaneamente, a mostra tem por objetivo costurar essa trajetória com itens históricos que são testemunha deste que foi um dos acontecimentos mais transformadores da vida cultural, social, econômica, religiosa e política do nosso Estado e do nosso país.



A iniciativa tem financiamento via Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet e realização do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, com patrocínio da Aços Favorit e da STIHL e parceria do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, da Comissão Estadual do Bicentenário da Imigração Alemã e da Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil.