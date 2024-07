50 anos de saudades de Lupicínio Rodrigues

A Secretaria de Estado da Cultura, através da Discoteca Natho Hehn e Instituto Estadual da Música, relembra neste sábado (27) no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190), o compositor Lupicínio Rodrigues e seu meio século de saudades. Quem comanda o evento é o compositor e pesquisador Arthur de Faria. A biografia musical de Lupicínio Rodrigues tem entrada gratuita e inicia às 16h. Além disso, a Canja Musical de Luiza Helena e Paulinho Parada aquecem o momento com obras do artista.