Quintou do Clube de Cultura recebe Adriana Deffenti

O Projeto Quintou, do Espaço Filippa do Clube de Cultura (rua Ramiro Barcelos, 1893) recebe a cantora Adriana Deffenti nesta quinta-feira (25) às 19h30. O couvert artístico é de R$25,00, pagos no local. Com o objetivo de auxiliar a classe artística afetada pelas enchentes, o projeto está recolhendo doações de produtos e itens de limpeza como baldes, vassouras e rodos, por exemplo. Os donativos serão encaminhados para a Casa do Artista Riograndense.Adriana carrega na trajetória quatro prêmios Açorianos de Música. Em 2019 lançou o álbum Controversa e, em 2020, venceu o prêmio Grão de Música. O projeto Quintou no Espaço Filippa do Clube de Cultura apresenta agenda semanal de shows, todas quintas-feiras, sempre nos finais de tarde, às 19h30.