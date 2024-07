Filipe Ret celebra 15 anos de carreira em show em Porto Alegre

Um dos nomes mais importantes da cena do rap nacional, Filipe Ret sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (26) com a turnê do álbum e DVD ao vivo FRXV, que celebra seus 15 anos de carreira. O rapper inicia seu show às 20h30, e os ingressos já estão esgotados. Em dezembro do último ano, o rapper carioca lançou o DVD FRXV (Ao Vivo), trabalho que se desdobrou em um álbum que navega por todas as fases do artista. Contando com diversas participações, o DVD recebeu a certificação de ouro, após ultrapassar 218 milhões de plays em 3 meses do lançamento. O espetáculo apresentou uma estrutura inédita na cena do rap e trap do Brasil, incluindo com três telões verticais de grandes proporções, mais de 900 equipamentos de luzes, 22 metros de passarela e um palco flutuante. Agora, a Turnê FRXV passa por festivais e shows próprios do artista, com banda completa, repertório e arranjos originais do DVD.