Casa da OSPA reabre com concerto e convidado internacional

Três meses após a suspensão da sua programação oficial, a Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (av. Borges de Medeiros, 1501) voltará a receber o público nesta sexta-feira (26). O concerto Bicentenário da Imigração Alemã traz no programa três grandes compositores germânicos: Beethoven, Brahms e R. Strauss. Com regência de Evandro Matté, a data também será especial devido à presença de Christoph Hartmann, oboísta da Filarmônica de Berlim e solista convidado da apresentação. O concerto inicia às 20h, na Sala Sinfônica da Casa da OSPA. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, por valores entre R$10,00 e R$50,00.



Também serão retomadas as transmissões ao vivo de palestras e concertos pelo canal da OSPA no YouTube. Na sexta-feira (26), às 19h, o violoncelista da OSPA Murilo Alves discorre sobre o repertório do concerto Bicentenário da Imigração Alemã, na Sala de Recitais. Às 20h, o concerto será transmitido ao vivo pelo mesmo canal.



Com a liberação do acesso à Casa da OSPA, a partir desta segunda-feira (22) a Fundação OSPA retomou suas atividades presenciais no local, incluindo o trabalho administrativo e ensaios. Na sexta-feira (26), o público já poderá visitar o Memorial da OSPA, que será reaberto ao meio-dia e funcionará até o início do concerto. Na próxima semana, a visitação do espaço é retomada em horário normal de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 12h às 17h. O espaço passou por higienização completa e dedetização. Entretanto, alguns danos causados pela enchente no mês de maio ainda estão sendo corrigidos – o sistema de climatização, por exemplo, ainda não foi plenamente restabelecido.