52° Festival de Cinema de Gramado anuncia curtas e documentários brasileiros em competição

A organização do 52° Festival de Cinema de Gramado, que ocorre entre os dias 9 e 17 de agosto, anunciou os filmes concorrentes nas mostras competitivas de Curtas-Metragens Brasileiros e Documentários Nacionais na noite desta quarta-feira (17). A novidade foi divulgada em evento realizado na capital paulista. O encontro reuniu a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, os curadores, Caio Blat e Marcos Santuario, a atriz e diretora Bárbara Paz, representando a diretoria da Academia Brasileira de Cinema, André Saddy, presidente do Canal Brasil, realizadores, produtores, atores e jornalistas.



A seleção dos Curtas-Metragens Brasileiros foi feita por Daniela Siqueira, Daniela Strack, Fernanda Rocha e Daniel Rodrigues. Juntos, a comissão avaliou 679 produções. Os selecionados vêm de todas as regiões do país. Já a curadoria, composta por Santuario e Blat, avaliou 158 títulos, escolhendo cinco documentários para a competição.



Além das exibições na grade linear do Canal Brasil, a organização anunciou que os 12 curtas brasileiros serão exibidos também no Palácio dos Festivais. As exibições presenciais ocorrerão nos dias 12 e 13 de agosto, com seis filmes por sessão, no Palácio dos Festivais. Já no Canal Brasil, a mostra vai ao ar do dia 12 ao dia 15 de agosto, sempre a partir das 19h, com três filmes por sessão. A Mostra Competitiva de Documentários segue com exibição exclusiva pela grade linear do Canal Brasil, de 12 a 16 de agosto, às 20h20.



Confira as produções selecionadas:

Curtas-Metragens Brasileiros

A CASA AMARELA | Paraná

Sinopse: Um entregador de aplicativo decide ajudar uma senhora com Alzheimer a encontrar o caminho de casa.

Direção: Adriel Nizer

Elenco: Matheus Moura e Katia Horn

A MENINA E O POTE | Pernambuco

Sinopse: Em um mundo distópico, a Menina quebra seu Pote de cerâmica, que guarda um segredo em seu interior, abrindo portais para um universo paralelo. A Menina adentra em um tempo de transformação onde a criação de um novo mundo é finalmente possível.

Direção: Valentina Homem

Elenco: Francy Baniwa

ANA CECÍLIA | Rio Grande do Sul

Sinopse: A pequena cidade onde Ana Cecília vive não comporta seus sonhos. Entre rusgas com a irmã mais velha e a descoberta do primeiro amor, ela se depara com os desafios de entender quem é, dentro e fora da sua família.

Direção: Julia Regis

Elenco: Luiza Quinteiros, Amanda Grimaldi, Áurea Baptista e Márcia Cordioli

CASTANHO | Amazonas

Sinopse: Morando no interior do Amazonas, a argentina María se divide entre duas vidas: na comunidade, onde convive com Dona Belém e seu filho, e nas viagens suspeitas que realiza.

Direção: Adanilo

Elenco: Sofia Sahakian, Rosa Malagueta e Israel Castro

FENDA | Ceará

Sinopse: Marta é uma cientista botânica que vive apartada de suas raízes, quando aceita receber a visita de Diná, uma velha senhora doce e enxerida que tenta desesperadamente penetrar na sua intimidade.

Direção: Lis Paim

Elenco: Edvana Carvalho, Noélia Montanhas e Monique Cardoso

MAPUTO | São Paulo

Sinopse: Tatu é levado por três crianças mais velhas a acreditar que se superar certos desafios se tornará um Maputo, alguém com a habilidade de controlar o vento. Tatu permanece determinado a atingir essa transformação, mesmo quando as tarefas se tornam cada vez mais perigosas.

Direção: Lucas Abrahão

Elenco: João Guilherme Fonseca, Leonardo Lovantino, Kimberlly Martins e Francisco Cabral

MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS | Bahia

Sinopse: Pedro é um imigrante que se esforça para se adaptar ao novo país. Quando uma andorinha cai em sua casa, ele se divide entre a rotina de busca por emprego e a tentativa de salvar a ave, enfrentando obstáculos que refletem a sua própria condição.

Direção: Rogério Cathalá

Elenco: Arturo Campos Begazo, Bertrand Duarte, Amós Heber, Tarsila Carvalho e Cibele Marina

NAVIO | Rio Grande do Norte

Sinopse: A catadora Dandara vaga invisível pela cidade. O encontro com Exu Mirim a leva para o fundo da memória.

Direção: Alice Carvalho, Larinha R. Dantas e Vitória Real

Elenco: Alessandra Augusta e Tito Mariano

PASTRANA | Rio Grande do Sul

Sinopse: Ao reviver memórias, imagens e conversas vividas, a skatista de downhill Melissa busca construir uma homenagem para seu amigo Pastrana. Conforme resgata o passado, com a ajuda de seus amigos e familiares, a presença inerente de Pastrana a ajuda a preencher o silêncio e a melhor compreender o tempo.

Direção: Melissa Brogni e Gabriel Motta

Elenco: Melissa Brogni, Allysson Pastrana, Miguel Moreira, Allyce Freitas Moreira, Carlos Paixão, Cristian Henz, Victor Ludwig, João Berlitz, Joseane Nascimento e Luciano Wiest

PONTO E VÍRGULA | Rio de Janeiro

Sinopse: O recifense João chega ao Rio e adentra o mundo do carioca Vitor, após 30 anos sem vê-lo. Aos 70, os amantes assimilam passado, presente e possível futuro após a esposa de Vitor falecer e tanto de suas vidas parecer ter chegado a um fim.

Direção: Thiago Kistenmacker

Elenco: Buda Lira, Wilson Rabelo e Rocco Pitanga

RESSACA | Minas Gerais

Sinopse: Teatro e vida se confundem em uma toalete matinal, quando uma atriz que interpreta Teuda Bara tenta decorar o seu texto.

Direção: Pedro Estrada

Elenco: Teuda Bara, Grace Passô, Idylla Silmarovi, Antonio Edson, Eduardo Moreira, Paulo André, Arildo de Barros, Beto Franco, Chico Pelúcio, Inês Peixoto, Júlio Maciel, Lydia Del Picchia e Simone Ordones

VIA SACRA | Distrito Federal

Sinopse: Gleide tenta se concentrar em seu local de trabalho. Na TV, imagens da racista violência policial. No telefone, uma chamada inesperada que vai colocá-la em uma verdadeira Via Sacra pela vida.

Direção: João Campos

Elenco: Gleide Firmino, Fabiana "FabGirl" Balduína, Marianne Marinho, Adson Junio, João Campos e Kauã Kayodé

Longas-Metragens Documentais

CLARICE NISKIER: TEATRO DOS PÉS À CABEÇA | Rio de Janeiro

Sinopse: O documentário é uma homenagem ao Teatro a partir da trajetória de Clarice Niskier que fez de seu ofício o seu próprio estilo de vida. Através de um olhar íntimo e sensível, o filme revela a paixão pelo ofício, sua experiência de vida, sua poética visão de mundo, sua busca espiritual e intelectual, dores, alegrias, perdas e ganhos.

Direção: Renata Paschoal

MESTRAS | Pará

Sinopse: Um mergulho poético na riqueza cultural e na força de mulheres que têm papel fundamental na manutenção das tradições musicais da Amazônia. Uma viagem pelas vertentes sonoras da região, desde o samba de cacete ao carimbó, através de Mestras como Iolanda do Pilão, Miloca, Bigica e Onete.

Direção: Roberta Carvalho

POEMARIA | São Paulo

Sinopse: Inspirado pelos filmes de Eduardo Coutinho, o diretor estreante Davi Kinski propõe o documentário Poemaria, montado a partir de conversas com 24 personalidades, como: Adélia Prado, Gero Camilo, Nany People, Marília Gabriela, Alexandre Borges, Jean Wyllys e Inácio Loyola Brandão. O assunto: a poesia.

Direção: Davi Kinski

TOQUINHO MARAVILHOSO | São Paulo

Sinopse: O documentário narra a vida de Toquinho, um dos maiores artistas brasileiro, um músico que transcende as barreiras do tempo e da língua com a sua sensibilidade. Uma história que molda a música popular brasileira.

Direção: Alejandro Berger Parrado

VELHO CHICO, A ALMA DO POVO XOKÓ | Sergipe

Sinopse: Conta a história de um rio e de um povo. Duas histórias que se fundem. Os Xokó é uma etnia indígena existente no estado de Sergipe e o rio São Francisco é a sua razão de existir.

Direção: Caco Souza

