GibiTRI é a nova feira de Histórias em Quadrinhos de Porto Alegre

A GibiTRI entra para o calendário das feiras gráficas da capital gaúcha como uma nova opção para os fãs da nona arte. No sábado (20) das 12h às 19h, o público que visitar o OX (anexo do Ocidente, esquina da João Telles com a Osvaldo Aranha) vai encontrar muita diversidade no universo das histórias em quadrinhos. Esta edição terá como atração principal a feira e os trabalhos de quadrinhos de diversos temas e para idades desde o desfralde até a terceira idade. Durante o evento também terão bate-papos sobre a produção e circulação de quadrinhos, com o olhar voltado para o estado do Rio Grande do Sul. A GibiTRI é uma iniciativa da Aquarios - Associação dos Quadrinistas do Rio Grande do Sul, e possui entrada franca.

Os quadrinhos no Rio Grande do Sul possuem uma extensa tradição, que remonta o século XIX com pontos de importância como a criação da CETPA (Cooperativa Editora de Trabalhos de Porto Alegre), fundada em 1962 por Leonel Brizola. Atualmente, grandes nomes dos quadrinhos gaúchos têm tido destaque internacional, como Ana Luiza Koehler, Rafael Grampá, Rafael Albuquerque, Rogê Antonio, Matheus Santolouco e Daniel HDR.



A Aquarios lançou em julho um formulário para artistas de quadrinhos, lojas, sebos e editoras participarem da feira. Os artistas confirmados nesta edição são: Aquarios, Hipotética, Alex Lopes, Flavio Soares, Josias Silveira, Douglas Dias, CAQ, Diego Moreira, Gabriel Kolbe, João Gutkoski, Grazi Fonseca, Samanta Flôor, Adri A., Coati, Cris Camargo, O Ornitorrinco, Santiago, Fabiane Langona, Dieferson Trindade, Carlos Sekko, Bafo Press, Tesla Estúdio, Tai Editora, Tali Grass, Bunny-K, João Eddie, Andrey Osório, Sangria Tropical, Luciano Moucks, Mauren Veras, Silvia do Canto, Guilherme Smee e Lukão.