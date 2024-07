Ricardo Silvestrin lança novo livro sobre impasses entre o humano e a alta tecnologia

Ricardo Silvestrin traz os impasses deste tempo em que vivemos entre o humano e a alta tecnologia em seu novo livro, Irmão Robô (Libretos Editora, 2024, 104 páginas, R$40). Poemas de uma vida em movimento, como a própria criação poética do autor, sempre propondo e apontando novos caminhos, são a base da obra. O lançamento está marcado para este sábado (20), a partir das 17h, na Livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48). Nele, será realizado um bate-papo com Ricardo Silvestrin, Leo Silvestrin e Jorge Fróes e, logo após, sessão de autógrafos.



Com edição e design de Clô Barcellos, o livro tem capa do artista Leo Silvestrin que ilustrou também o livro Carta aberta ao Demônio (Libretos, 2021), também de autoria de Ricardo. O prefácio é produzido pelo poeta e professor Jorge Fróes.