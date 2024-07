Ocidente Acústico recebe noite dedicada à música instrumental

No Ocidente Acústico desta quinta-feira (18), as bandas Pata de Elefante e As Aventuras apresentam Boca Fechada Não Entra Mosca, uma noite dedicada exclusivamente à música instrumental. O evento inicia às 21h, no Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$30,00.A Pata de Elefante surgiu em 2002, em Porto Alegre, e levou seu rock instrumental para um público acostumado a ouvir música com vocal, se tornando referência entre as bandas instrumentais brasileiras que surgiram na primeira década do século 21. Ela é composta por Gabriel Guedes (guitarra,baixo), Eliéser Lemes (bateria) e Daniel Mossmann (guitarra,baixo). As Aventuras é uma banda instrumental, formada por Aline Araújo (teclado), Gabriel Sacks (bateria), Gabriela Lery (baixo) e Nati Schmitz (guitarra). Influenciado pelo gênero da surf music, o grupo busca timbres e sonoridades características do estilo e, ao mesmo tempo, apresenta uma estética contemporânea, inserindo elementos do prog rock, da música popular brasileira e do rock nas suas composições.