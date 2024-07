Rancho Tabacaray recebe Renato Fagundes, Pirisca Grecco e Gabriel Selvage

O Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2770), espaço cultural e gastronômico comandado pela plataforma El Topador na Vila Nova, zona sul de Porto Alegre, prepara um fim de semana especial para seus visitantes. Com uma programação musical com shows de Renato Fagundes, Pirisca Grecco e Gabriel Selvage e um cardápio de pratos preparados na brasa, o local promete boa música e gastronomia de qualidade. As reservas para o final de semana podem ser feitas através do site https://rancho-tabacaray.leadsfood.app/. É cobrado um couvert artístico de R$30,00 por pessoa. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (51) 99864-1357.A programação musical se inicia nesta sexta-feira (12) embalada pelo violonista, e cantor Renato Fagundes. Músico do Samba Feijão com Arroz, ele é apresentador do programa Mosaico RS da Masper TV, tendo sido agraciado com o Prêmio Açorianos de Música Álbum Regional e Prêmio Vitor Mateus Teixeira Cantor. No sábado (13) é a vez de Pirisca Grecco compartilhar o seu talento. Natural de Uruguaiana, o cantor e compositor está há três décadas reunindo plateias com sua arte. Para encerrar o final de semana, Gabriel Selvage se apresenta no almoço de domingo (14). O violonista traz consigo uma bagagem rica de influências do folk e da música regional brasileira.