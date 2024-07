14ª Bienal do Mercosul é transferida para março de 2025

Planejada para ser realizada neste ano, a 14ª Bienal do Mercosul teve o seu calendário reestruturado em decorrência das catástrofes climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul. Diante desse cenário, a mostra foi transferida para 2025: de 27 de março e 1º de junho. Com o tema “Estalo”, a próxima edição vai se espalhar por diversos espaços de Porto Alegre.

“Durante este ano estamos envolvidos em iniciativas para a reconstrução do setor artístico e dos equipamentos – espaços expositivos parceiros. Também mantivemos as equipes que dedicam-se a instituição e a esta edição. Temos certeza que a mostra é parte da reconstrução: trará mais pessoas ao RS e movimenta a capital por meio da arte e da educação”, destaca a presidente da Bienal, Carmen Ferrão.

O conceito curatorial da mostra tem como principal objetivo perceber como diferentes movimentos podem provocar transformações de diversas magnitudes – sejam elas mediadas pelo corpo, pela natureza ou por distintas mídias.

Algumas das iniciativas propostas pela fundação, além da mostra principal, são os projetos Portas para a Arte – em parceria com galerias da cidade – e Arte no Prato – que envolve e movimenta o setor de gastronomia local. Ambos eventos ocorrem no mesmo período da mostra principal da Bienal, que nesta edição tem como curador-chefe Raphael Fonseca.