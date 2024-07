Liverpoa comemora Dia do Rock no Teatro do Sesc Alberto Bins

Na próxima sexta-feira, a Liverpoa Beatle Band antecipa o Dia do Rock com um show que traz o melhor dos Beatles no Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665). O show acontece às 19h e os ingressos podem ser adquiridos no site do Sesc RS ou diretamente na bilheteria e variam de R$ 20,00 a R$ 40,00. Exclusivamente na compra presencial, é possível adquirir combo para as três apresentações por R$ 45 e R$ 90, respectivamente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (51) 99476-3086.

Liverpoa é um trocadilho e também uma ligação entre os quatro amigos da Grande Porto Alegre com os quatro amigos de Liverpool. Os porto-alegrenses são Vinícius Bühler, que interpreta John Lennon, e Jerônimo Silvello, que representa Paul McCartney. Já Ariel Teixeira e Lucas Bertolini, que fazem George Harrison e Ringo Starr, respectivamente, são naturais de São Leopoldo.



Mais do que um tributo aos Beatles, trata-se de uma experiência repleta de energia e que proporciona ao público uma oportunidade de rememorar - visual e musicalmente - as canções que fizeram parte da trajetória histórica do quarteto inglês. No figurino, os músicos prestam uma homenagem ao álbum A Hard Day's Night, terceiro álbum de estúdio da banda britânica e que completou 60 anos de lançamento na última quarta-feira.