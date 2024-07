Hugo Fortes ministrará aula 'Arte, Natureza e Mudanças Climáticas', com renda revertida a atingidos pelas cheias

O artista visual e professor da USP Hugo Fortes ministrará a aula Arte, Natureza e Mudanças Climáticas, no formato online, nesta quarta-feira (10), às 20h. O valor arrecadado com as inscrições será repassado integralmente às comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, por meio da rede de colaboração da Galeria 506. A inscrição custa R$ 100,00 e pode ser feita através de um formulário disponível na página do Instagram Imagi.natur. O link para acesso à aula será enviado com antecedência no dia do encontro para o e-mail cadastrado no formulário de inscrição.Fortes, que também é curador e designer, já apresentou seu trabalho em mais de 15 países, em locais como George-Kolbe Museum (Berlim), Ludwig Museum (Koblenz), Galerie Artcore (Paris), Columbus University USA (EUA), Paço das Artes (São Paulo), Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Videobrasil, e Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires).