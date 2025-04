Centro Cultural 25 de Julho abre inscrições para cursos de música, teatro e artes visuais

O projeto Gira-arte, que trabalha com o ensino de atividades artísticas e culturais para todas as idades, está com inscrições abertas para sua edição de 2025. Promovidas pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250), as aulas ocorrem com uma frequência semanal, contando com disciplinas como teatro, musicalização, canto coral, artes visuais - incluindo desenho, pintura e colagem, além de percussão e outros instrumentos como flauta doce, piano, violão, bandolim e violino.



Ao longo de todo o mês de abril, os estudantes também poderão participar de aulas experimentais gratuitas de todas as modalidades, disponibilizadas mediante inscrição prévia. As vagas são limitadas e preenchidas conforme a demanda.



As inscrições, tanto para os cursos, quanto para as aulas experimentais, devem ser realizadas através do contato pelo telefone ou Whatsapp (51) 99498-5470, e os editais de todas as atividades estão disponíveis no site do Centro Cultural. Os valores, por sua vez, variam conforme a modalidade escolhida pelo aluno.