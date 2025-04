'Mritak - a comédia da vida' mescla teatro e gastronomia indiana na Capital

A experiência cênico-gastronômica Mritak - a comédia da vida retorna aos palcos porto-alegrenses neste mês de abril no Estúdio Stravaganza (rua Dr. Olinto de Oliveira, 68). A peça entra em cartaz neste sábado (19) e permanece com sessões semanais até o dia 17 de maio. Os ingressos para a apresentação de abertura, marcada para começar às 20h, estão sendo vendidos por R$ 98,00 no Sympla.Através de uma reflexão bem-humorada, o espetáculo apresenta a história de Lal Bihari, um indiano que descobre que foi dado como morto nos registros oficiais, e passa quase duas décadas tentando comprovar que está vivo. Além de acompanhar o espetáculo, o público também vai ter a possibilidade de participar de um jantar inspirado na culinária indiana, preparado pela diretora Duda Cardoso. A ideia é de realmente mergulhar na vivência e universo do personagem, desfrutando um menu preparado exclusivamente para a peça.