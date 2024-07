Sgt. Peppers recebe show de J.J. Thames nesta quinta-feira (4)

Nesta quinta-feira (4), a cantora J.J. Thames desembarca direto de Las Vegas para única apresentação em Porto Alegre. Trazendo músicas dos seus dois álbuns aclamados pela Billboard, além de homenagens aos clássicos do blues de Chicago, Mississippi, e do rock, a artista sobe ao palco do Sgt. Peppers (av. Quintino Bocaiúva nº 256) às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$25,00 a meia entrada e R$ 50,00 a inteira. O show promete ser uma verdadeira celebração ao que há de mais genuíno na música negra norte-americana, onde a cantora levará o público da casa de shows a uma emocionalmente viagem musical. J.J. virá acompanhada de sua banda brasileira, a Alexandre França Blues Band, com Alexandre França nos vocais e guitarra, Ale Alles no piano, Mateus Bicca na bateria e ainda Sergio Selbach no baixo.