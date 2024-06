‘Verissimo' volta às telas do RS em julho

A retomada gradual das atividades culturais no RS traz de volta às telas o aclamado longa VERISSIMO, de Angelo Defanti. Lançada originalmente no início de maio, a produção teve sua carreira comercial interrompida no Estado. Agora, o longa retorna para o público gaúcho da Capital e interior, que poderá acompanhar a rotina do escritor na tela grande a partir de julho de 2024. No dia 9 de julho, às 19h30min, acontece a primeira sessão comentada do filme no RS com a presença do diretor Angelo Defanti, Fernanda Verissimo e Jorge Furtado, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). Antes, o Cine Globo de Santa Rosa exibe o longa durante a Feira do Livro da cidade, que acontece de 4 a 9 de julho na Praça da Bandeira.



Às vésperas de completar 80 anos, em setembro de 2016, o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo se tornou o centro do documentário de Angelo Defanti (O Clube dos Anjos). O longa, que teve sua primeira exibição ao público na Mostra Competitiva de Longas Brasileiros no Festival É Tudo Verdade, agora estreia em todo o país. O filme é produzido pela Sobretudo Produção, Lacuna Filmes e Canal Brasil, e a distribuição é da Boulevard Filmes em codistribuição com a Vitrine Filmes e Spcine.



Com o documentário, Defanti mergulha não apenas na obra literária, mas na figura de Verissimo, que é um escritor bastante reservado, mas deixou que a câmera o acompanhasse durante 15 dias enquanto se aproximava de seu 80º aniversário. O cineasta conta que a filmagem entrou no cotidiano da casa, e, como se vê na tela, toda a família participa do filme.

Sinopse

Um documentário observa Luis Fernando Verissimo enquanto Luis Fernando Verissimo observa o mundo ao seu redor se ouriçar com a chegada dos seus 80 anos.