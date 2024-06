Sesc/RS divulga lista de projetos selecionados ao "Nossa Arte Circula RS"

O Sesc/RS publicou nesta quinta-feira (27) o resultado da convocação pública Nossa Arte Circula RS. Após processo de seleção, 60 projetos artísticos irão compor uma série de circuitos culturais pelo interior do Estado ao longo do próximo semestre, com cachê e custos mantidos pela entidade. Além dos 60 selecionados, também foram contempladas outras 30 apresentações como suplentes. Na lista, que pode ser conferida em www.sesc-rs.com.br/selecionados-nossa-arte-circula-rs, estão diversas iniciativas de música, literatura e de artes cênicas (circo, teatro e dança). Publicada a relação de selecionados, tem início agora o período de entrega de documentações e de contratação para as apresentações nos circuitos. Cada projeto contemplado realizará, ao todo, três sessões, que terão entrada gratuita ao público. A execução do Nossa Arte Circula RS terá início em agosto, com um circuito pelas cidades de Passo Fundo, Erechim e Frederico Wesphalen e outro pelos municípios de Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo. A ação voltada exclusivamente a artistas profissionais residentes no Rio Grande do Sul é parte do projeto Tchê Acolhe - Cultura, criado em prol da retomada do setor cultural gaúcho após as enchentes. As inscrições foram abertas no dia 06 de junho e, até o fim do prazo, no dia 17, 764 projetos de 66 cidades haviam sido submetidos. O resultado final contemplou cerca de 31 cidades, sendo as da Região Metropolitana com a maior incidência.Até dezembro, acontecerão circuitos em Alegrete, Uruguaiana, São Borja, São Luiz Gonzaga, Santa Rosa, Três de Maio, Lajeado, Carazinho, Palmeira das Missões, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Montenegro, Bento Gonçalves, Camaquã, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Farroupilha, Caxias do Sul e Vacaria. Cada circuito será composto por três cidades e receberá duas atrações de artes cênicas, duas de música e duas atividades de literatura. As respectivas programações serão divulgadas em breve.