Michel Zózimo propõe uma viagem ao continente do inconsciente em mostra no Instituto Ling

O artista santa-mariense Michel Zózimo apresenta, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) a partir desta terça-feira (2), sua exposição individual Livro Verde. A abertura será às 19h, com uma conversa entre o artista e a curadora Gabriela Motta, comentando detalhes sobre a concepção dos trabalhos e a montagem da mostra em Porto Alegre. Para participar do bate-papo, é necessário fazer inscrição prévia e sem custo no site institutoling.org.br. A exibição poderá ser conferida com entrada franca até o dia 11 de outubro, de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h30min às 20h.



A mostra convida o público a mergulhar no universo das enciclopédias e tudo o que possa existir dentro delas, através de 15 desenhos feitos em lápis aquarela e nanquim sobre papel algodão, uma colagem produzida através de recortes de seres encontrados em cerca de 25 enciclopédias e um livro, composto por todos os desenhos expostos.



Vencedor do Prêmio Residência Artística do PECCSP em 2011 no Hangar, em Barcelona, Michel conta que as enciclopédias sempre fizeram parte de sua vida e seu trabalho, e que seus desenhos o fascinam. “Eu acredito que a ilustração científica tenha algumas características próprias, como o desenho exagerado nos detalhes, que se aproxima de uma imagem de arte”.



As ciências das coisas impossíveis também fazem parte da lista de interesses de Zózimo. A partir delas, seus desenhos vão tomando forma primeiro por lápis de cor, e posteriormente com o nanquim. “Ele (o desenho) surge um pouco para tentar reproduzir as técnicas de ilustração científica, que são os desenhos feitos com a tinta nanquim”. A técnica, composta por pontos feitos a partir de marteladas em uma agulha com tinta, como nas tatuagens primitivas, tornam os projetos ainda mais impressionantes e trabalhosos. Cada uma das obras levou cerca de um mês e meio para ser concluída.



Os animais se misturam com plantas, olhos, frutas e penas criando um universo imaginário dentro da folha de algodão com tamanho 30x40. Quando combinados, os desenhos “parecem vindos do avesso de um livro raro, onde o desenho não se separa da mão que o fez, e o olho que vê é o corpo inteiro”, de acordo com a curadora Gabriela Motta.



E para o artista, o processo possui “uma relação de contemplação, de meditação. Tem quase um transe, porque, como eu fico muito tempo desenhando, é quase como uma visão, uma alucinação”. Ao descobrir que nenhum desenho é planejado, feito apenas pela intuição, a exposição se torna ainda mais impressionante.



A relação de contemplação também pode ser vivenciada pelo espectador, ao admirar a colagem Embrionários, composta por centenas de recortes das enciclopédias do artista. A obra de 80 x 110cm cria uma liberdade de, ao observá-la, criar centenas de narrativas possíveis dentro desse caos organizado. Afinal, qualquer uma delas pode realmente estar inserida na obra. “Não existe uma historinha, mas existem sugestões. Eu começo a recortar as ilustrações, os seres, as plantas, os bichos, abro numa mesa e aí começa um jogo de ir colocando um animal encaixado no outro” explica Michel.