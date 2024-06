Festival Cultura Negra RS Solidária acontece neste domingo em Porto Alegre

A diversidade da música, literatura, do artesanato e da culinária negra estará presente no Festival Cultura Negra RS Solidária. O evento, que ocorre no próximo domingo (30) na Banda da Saldanha (av. Padre Cacique, 1355), das 11h30min até às 23h30min, reunirá grandes nomes da música como Banda da Saldanha, Produto Nacional, Serginho Moah, Pau Brasil, Bem Natural, Marietti Fialho, Mark B, D Piá, 3 Blacks, Seguidor F, 50 Tons de Pretas, Da Guedes feat Cristal, Negra Jaque e Positiva Dub. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$ 10,00, mediante doação no dia do evento. Podem ser doadas peças de roupas em bom estado, materiais de higiene e limpeza, água e alimentos não perecíveis.O objetivo é misturar a música pop, o rap, o samba, o reggae e os DJs para fazer da arte e da cultura popular uma ferramenta de ação social. Para isso, artistas gaúchos se uniram em um line up com diversidade e representatividade. Paralelamente ao festival, acontecerá uma feira literária com a presença do Coletivo de Escritores Negros, onde estarão expostos livros de diversos autores. Além disso, o evento terá uma exposição de artesanatos afro, roupas e gastronomia.