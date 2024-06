Sarau acústico Cordas & Cordas ocorre neste sábado

A próxima edição do Sarau Acústico Cordas & Cordas ocorre nesta sexta-feira (28) no Casarão Cordas & Cordas (rua Garibaldi, 1025) às 20h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla pelo valor de R$35,00, incluindo uma seleção de petiscos. A noite pretende celebrar os talentos desenvolvidos na escola, com uma festa para os sentidos com performances acústicas dos alunos, abrangendo canto, piano, violão, flauta, entre outros. Além da música, o Casarão Cordas & Cordas oferece um ambiente acolhedor com bar repleto de opções gastronômicas e bebidas.